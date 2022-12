GF Vip, Alex Belli si scaglia contro il cast: "La scorsa edizione sono stato tra i protagonisti, ora vogliono imitarmi"

Ascolta questo articolo

Alex Belli, sia nel bene che nel male, è stato uno dei protaognisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’attore, insieme alla sua attuale fidanzata Delia Duran e Soleil Sorgè, hanno fatto parlare di loro per il presunto triangolo amoroso nato negli studi di Cinecittà.

Proprio per questo motivo si è parlato più volte che Signorini abbia cercato di mettere nuovamente in voga la dinamica di un triangolo amoroso, non riuscendoci del tutto con il suo intento. Tra l’altro, durante il toto-nomi, Alex Belli è stato più volte accostato come possibile nuovo concorrente della settima edizione del “GF Vip”.

La nuova intervista di Alex Belli

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” l’attore, intervistato dal settimanale “Novella 2000” diretto da Roberto Alessi, smentisce categoricamente la sua presenza nel cast della settima edizione del reality, rivelando come per lui la propria presenza in televisione sia stata solamente temporanea.

“Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality, sono impegnato su ben altri fronti” ha affermato l’ex vippone per poi aggiungere: “Per me la televisione è sempre stata una parentesi, non il focus centrale. Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendo vissuto senza riserve e da protagonista. Contribuendo al successo della scorsa edizione”.

Sull’attuale cast Alex Belli rivela come molti dei concorrenti stiano provando a imitare il suo percorso fatto nella scorsa edizione: “Ho l’impressione che vogliano replicare il concetto di triangolo amoroso per suscitare il clamore che si è venuto a creare l’anno scorso”.

Si parla poi dei concorrenti con cui ha condiviso questa esperienza, rivelando come sia rimasto in buoni rapporti con Davide Silvestri e Manila Nazzaro, sottolineando di essere stato presente al matrimonio di Francesca Cipriani. Infine rivela di essere quasi sempre in contatto con Katia Ricciarelli, con cui si intrattiene telefonicamente praticamente ogni sera.