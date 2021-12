GF Vip, Alex Belli si confronta con i vipponi nella casa: "Non sono un manipolatore né volevo intossicarvi"

Alex Belli, durante la puntata del 17 dicembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, decide di rendersi protagonista di un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli, Biagio D’Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassié.

Nella casa, sulla coppia formata da Alex e Soleil Sorgè, ci sono dei commenti molto contrastanti. Alcuni ritengono l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” come protagonista della “soap opera” creata dall’attore di Parma prima di entrare nella casa, mentre la Ricciarelli pensa che la giovane influencer sia stata totalmente plagiata dai comportamenti tenuti da Belli.

Il confronto di Alex Belli con i vipponi

Come riportato dal sito “Leggo” Alex ci tiene a chiedere scusa se alcuni suoi comportamenti sono stati visti in malo modo all’interno degli studi: “Non sono un manipolatore né tantomeno volevo intossicarvi, vi chiedo scusa se sono comparso così e mi dispiace. Quello che ho cercato di fare è stato mettermi al vostro servizio per fare qualsiasi cosa. Voi non potete immaginare quanto potesse pesare questa cosa su di me. Quando ho sentito il mio amico al telefono per capire se rimanere o no mi ha detto che Delia stava male”.

Attualmente definisce Soleil come un’amica e che l’ama più di qualsiasi cosa di ciò che è riuscito a fare nella casa più spiata d’Italia: “Se c’è una cosa che ho progettato durante questa mia avventura è stata la mia uscita. Avevo già pensato di andare fuori”.

Successivamente prende parola Katia Ricciarelli ove afferma che Alex, durante la sua permanenza all’interno della casa, è apparsa come una persona impazzita. Ora lo vede invece totalmente differente e più rilassato, dichiarando di essere molto felice nel vederlo “rinascere”.

Davide, con cui ha stretto un bel legame con Alex soprattutto nel primo periodo, dichiara che nelle ultime settimane lo ha visto andare fuori rotta e così avrebbe provato a portarlo sulla giusta strada. Invece ci va in maniera piuttosto dura Biagio D’Anelli, accusandolo di dover fare la caccia al tesoro per trovare i suoi attributi con Soleil.