GF Vip, Alex Belli ritorna a parlare del reality: "Ecco perché ho rifiutato di ritornare"

Alfonso Signorini per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality che va in onda su Canale 5, ha puntato molto sui ritorni dei concorrenti molto amati dal pubblico da Casa. Fino a questo momento però sembra essere riuscito a convincere solamente Luca Onestini, mentre gli altri hanno gentilmente declinato la proposta di Mediaset.

Uno dei rifiuti più importanti è sicuramente quello ricevuto da Dayane Mello. La modella italobrasiliana ha confermato di essere stato contattata dallo staff del reality ma avrebbe rinunciato a partecipare al programma poiché convinta che non si sarebbe ambientata con i concorrenti che si trovano nella Casa.

Le ultime dichiarazioni di Alex Belli sul “GF Vip”

In una recentissima intervista a “Casa Pipol“, l’attore natìo di Parma conferma di essere stato ricontattato dagli autori per riprendere parte alla settima edizione del reality show ma avrebbe gentilmente declinato la proposta spiegando dettagliatamente i motivi dietro a questa sua scelta.

“C’è stata un’idea di poter fare un ingresso poi però alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo“ ha rivelato Alex Belli come riportato testualmente dal sito “Biccy” in cui poi viene aggiunto: “I concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva palesemente dei problemi, dal caso Bellavia in poi. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Così ho rifiutato“.

Secondo Alex Belli anche in questa edizione hanno voluto parlare dell’argomento dedicato all’amore libero, che è stato l’argomento cardine dello scorso anno grazie al trio formato dall’attore insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran: “È chiaro che se una cosa l’anno scorso ha funzionato cerchino di riproporla in una chiave diversa ed è proprio questo il motivo per il quale io non ero convinto. Non sono uno che vuole fare il copia e incolla. Devi inventarti qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio: quest’anno hanno cercato di portare ancora l’amore libero, il triangolo, ma alla fine al pubblico non interessava più”.

L’ex vippone ci tiene a sottolineare come il loro trio sia stato in grado di tenere incollati dinanzi al piccolo schermo milioni di telespettatori, perché non c’era mai una risoluzione alla loro vicenda ed era sempre rimandato alla diretta successiva per scoprire ulteriori dettagli.