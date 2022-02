GF Vip, Alex Belli rientra nella casa: Soleil è felice, Delia no

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” si apre con Alex Belli di nuovo al centro delle dinamiche. La notizia del suo ingresso è stata discussa ampiamente, sia nei salottini televisivi che sui social network, ove sono circolate numerose teorie.

Alex Belli, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, dichiara che in questi giorni ha pensato molto molto: “Alla sua vita con Delia, alla nostra famiglia e quello che abbiamo costruito. Ho pensato anche a Sole, a quello che ha detto, al fatto che dopo mesi inizia a vacillare anche lei”. Il conduttore invece ci tiene solamente a specificare che l’ingresso di Alex è temporeaneo e serve per fargli fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

I confronti e l’ingresso di Alex Belli

Prima di entrare nella casa l’ex protagonista di “CentoVetrine” si confronta con Delia, dichiarando che è totalmente ridicolo essere lasciati per dei tweet: “Io accetto se vuoi stare da sola. Ma tutto il resto è finito? Noi raccontiamo la libertà di poter vivere l’amore, abbiamo lottato per questa libertà”.

Delia invece, oltre a rifiutare un bacio da Alex, afferma che questa avventura nella casa le sta dando una seconda giovinezza. Sottolinea poi di non apprezzare che stia cercando ogni giorno. sia con degli aerei oppure con queste sorprese, di convincerla a farle cambiare idea.

Si torna poi al momento dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorgè: “Ho apprezzato la tua coerenza, mi spiace che Delia sia entrata qui dentro e abbia perso la bussola“. Successivamente l’attore viola la distanza di sicurezza, invitandola a toccarlo e di fidarsi di lui: “Mi fido, ma voglio anche pararmi il sedere dall’eliminazione”. Dopo l’abbraccio tra i due Soleil, probabilmente anche per via dei messaggi ricevuti da alcuni spettatori fuori dalla casa nei giorni scorsi, capisce dell’ingresso di Alex negli studi di Cinecittà.

Gli altri concorrenti sono più o meno felici per l’ingresso di Alex Belli, in particolar modo Antonio Medugno ammette di aver apprezzato il suo atteggiamento tenuto nei confronti di Delia. La modella venezuela però non apprezza il suo ritorno al “GF Vip”, affermando di essere sotto choc.