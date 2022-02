GF Vip, Alex Belli: "Reggo io questo GF Vip da 5 mesi. Penso anche a monetizzare"

Dalla storia di Manuel Bortuzzo e Lulù, fino ai Jerù, ovvero la coppia costituita da Jessica Selassié e Barù, passando per alcune uscite di Katia Ricciarelli. Insomma tirando un po’ le somme di questa edizione del Grande Fratello Vip, la casa ha avuto la sua buona dose di scoop e novità, ma c’è da dire che lo scettro per il miglior scandalo di questa edizione, la corona alla miglior storia d’amore, va senza dubbio ad Alex Belli.

L’attore di Cento Vetrine è riuscito infatti a reggere con grande capacità un audience importante. Erano infatti tanti gli utenti che hanno deciso di seguire la vicenda legata intorno la sua storia, ovvero quel trittico amoroso con Soleil e Delia. Ovviamente anche le due donne hanno contribuito in maniera sostanziale alla riuscita della storia, tanto che da poco hanno persino creato scandalo con quel bacio appassionato tra le due.

Alex Belli: “Rggo io questo GF Vip, penso anche a monetizzare”

Ovviamente Alex è ben consapevole che il suo ruolo è stato fondamentale nella casa. Senza di lui infatti il programma ha persino rischiato di cadere nel banale e nel noioso, facendo infatti crollare gli indici di ascolto. Ecco infatti cosa ha Confessato Alex durante una discussione con sua moglie Delia: “Reggo sto ca**o di programma in maniera forte da 5 mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno. La nostra coppia è stata distrutta da questo programma. Non l’hai capito allora? Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere chi siamo una sorta di unione di due anime, quindi basta stare a discutere e a battibeccare“.

Non solo, pare che Belli abbia persino svelato il suo vero motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality. Ecco cosa ha dichiarato al suo amico Alessandro Basciano: “Devo pensare anche a monetizzare anche una volta fuori, anche te certamente. Perché altrimenti cosa vieni a fare no? Ok che uno si racconta, ma per che cosa? Qual è il motivo tra gli altri di essere venuti qui dentro? Comunque lo facciamo per costruirci qualcosa legato alla nostra carriera. Per fare i reality devi avere tanto pelo sullo stomaco, altrimenti non li fai“.

Insomma l’attore sembra più deciso che mai nel far soldi, nel creare un personaggio e nel non passare in sordina e pare che abbia ampiamente raggiunto il suo obiettivo.