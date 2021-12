GF Vip, Alex Belli prova a contattare la famiglia ma non risponde nessuno: la strana telefonata

Si avvicinano le vacanze natalizie, un momento magico in cui tutti cercano di riavvicinarsi ai proprio cari. Ovviamente questo discorso non vale per i partecipanti del Grande Fratello Vip, che si ritrovano a trascorrere le feste natalizie senza i proprio parenti. Gli autori però hanno deciso di stabilire un momento in cui tutti i partecipanti al reality avrebbero potuto mettersi in contatti con i parenti più stretti.

Così è stato per tutti i partecipanti al gioco o quasi. Pare infatti che per l’attore Alex Belli non sia andata esattamente in questo modo. L’uomo ha infatti tentato più volte di mettersi in contattato telefonico, oppure stabilendo anche una videochiamata, con qualche parente, ma sembra che nessuno abbia risposto alla chiamata dell’attore.

Alex Belli: la mancata risposta a telefono dei parenti

Visibilmente contrariato, Belli afferma, come riportato da Biccy: “Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico“. Non proprio nessuno quindi ha mancato alla chiamato di Belli, pare che almeno con qualcuno abbia stabilito un contatto.

Questo fantomatico “idraulico” come lo chiama Alex, sembra che abbia incentivato il ragazzo ad andare avanti nel gioco, ma nonostante le parole dell’uomo, Belli è parso più intenzionato che mai a voler varcare la porta rossa della villa di Cinecittà, tenuta chiusa dagli autori. Sul web sono in molti a pensare che l’idraulico, così come lo ha chiamato Alex, sarebbe solo un nome fittizio dato dall’attore per evitare di svelare la reale identità della persona chiamata.

A questo punto le ipotesi sul reale motivo della mancata risposta al telefono dei parenti di Belli non sono mancate. Sono in molti infatti ad affermare che i parenti di Alex appaiono ancora molto contrariati del comportamento dell’attore nella casa, precisamente del suo avvicinamento a Soleil Sorge, sebbene sia sposato con Delia Duran. C’è da dire che però che di recente anche la Duran è sta beccata a scambiarsi dei baci con un altro uomo. Cosa deciderà Belli? Uscirà davvero dalal Casa?