GF Vip, Alex Belli propone una stanza per soli uomini e la produzione accetta

Se ne parla ormai da alcune ore, ovvero della proposta fatta dal concorrente Alex Belli alla produzione del “Grande Fratello Vip“. Una proposta che forse non era mai stata fatta prima, o quanto meno non era mai stata presa in considerazione nelle precedenti edizioni. Belli infatti sta imparando a crearsi da solo le opportunità di risaltare, tramite alcune confessioni, dichiarazioni e proposte.

Di recente infatti l’attore aveva affermato che il suo desiderio, prima di entrare nella casa, era quello di evitare di incontrare la sua ex moglie Katarina Raniakova o l’ex fidanzata Mila Suarez. Una dichiarazione che, ovviamente, ha scatenato anche l’ira della Suarez, che ha di fatto commentato l’esternazione del suo ex compagno.

Alex Belli e la proposta particolare fatta al Grande Fratello

Ecco come ha risposto la Suarez in merito alla dichiarazione di Belli: “Vorrei solo ricordare al Sig. Gabelli e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà, facendo riferimento ai mei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontane anni luce dal mio stile di vita e dal mio essere“.

Ma ritorniamo a una tematica più recente, ovvero quella riguardante la proposta di Belli al Grande Fratello. Pare che infatti l’attore abbia chiesto alla produzione di dedicare una stanza della villa alla “contemplazione solitaria“, per soli uomini. Un posto in cui poter star soli con se stessi. Insomma il fine ultimo della stanza sembra eloquente per tutti, tranne che per alcuni partecipanti al reality.

A sottolineare l’ilarità della cosa ci pensa infatti Francesca Cipriani che, in maniera esplicita, a seguito della domanda di Gianmaria su dove fossero alcuni ragazzi della casa, la Cipriani risponde: “[…] è nella stanza che il Grande Fratello ha deciso di dare per la privacy agli uomini […] dove Giucas può andare con Federica, la mano amica“, generando ilarità tra i commensali.

Sul web, se da un lato la cosa ha generato ilarità, c’è anche chi invece non ha apprezzato questa forma di maschilismo: “Anche oggi al #GFvip impariamo qualcosa: gli uomini hanno il bisogno fisiologico di ma********i, a noi donne invece bastano gli orsacchiotti, gli smalti e le piastre“.