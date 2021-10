GF Vip, Alex Belli parla di Soleil: "Mi piace come amica"

Alex Belli e Soleil Sorgè, spinti anche dagli autori del “Grande Fratello Vip” durante il gioco del “kiss freeze”, si sono avvicinati molto nelle ultime settimane. L’attore non ha mai nascosto di aver preso nelle sue grazie l’italoamericana ed a quanto pare lei non sembra disprezzare i suoi complimenti.

A oggi l’unica a non sembrare essere preoccupata è Delia Duran, moglie di Alex Belli, ove in una recente intervista rilasciata a “Casa Chi” afferma di fidarsi ciecamente dell’attore. Nonostante questo si autoinvita per entrare in una delle prossime puntate del “Grande Fratello Vip”, dal momento che vorrebbe avere una nottata di pura passione con lui.

Il pensiero di Alex Belli su Soleil

Nei giorni scorsi Alex ha dichiarato senza peli sulla lingua di essere molto attratto da Soleil e le piace avere accanto la sua presenza. L’ex volto di “Uomini e Donne” invece, durante uno sfogo in confessionale, afferma che se Belli non fosse impegnato con Delia e lei non sarebbe già impegnata di cuore, sarebbero due perfette anime gemelle.

Alex ritorna a parlare della ragazza in giardino con Sophie, ritrattando leggermente il suo pensiero: “A me Soleil piace tantissimo, come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua. Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Non ci conviverei insieme, ma ci farei un viaggio”.

La Codegoni dichiara che Soleil potrebbe essere molto attrata da un uomo carismatico come Alex, ma non crede che lei si spingerebbe oltre con lui. Proprio per questo motivo invita ad Alex di specificare, magari già durante la puntata di questa sera, che quella con la gieffina è solo una bellissima complicità per evitare fraintendimenti.