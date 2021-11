GF Vip, Alex Belli parla di Soleil: "Faccio fatica a stare lontano da lei"

Alex Belli ha passato una settimana molto difficile all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attore infatti, oltre a una dure lite nei confronti di Aldo Montano, si è reso protagonista di una brutta gaffe nei confronti di Manuel Bortuzzo, ricevendo le critiche dalla maggior parte dei telespettatori e non solo.

Infatti, in merito alla frase della al nuotatore, sono intervenuti sia lo staff del ragazzo che il padre, invitando gli autori del “Grande Fratello Vip” nel prendere dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Nella puntata di questa sera dovrebbero esserci delle novità in merito a questa vicenda, ma per Alex già da ora sembra essere una diretta molto complicata per lui.

Alex Belli si riavvicina nuovamente a Soleil

Come ospite della diretta di questa sera troviamo Delia Duran, moglie di Alex Belli, che vuole mettere le cose in chiaro dopo l’avvicinamento dell’ex volto di CentoVetrine nei confronti di Soleil Sorgè. Fino a questo momento il personaggio televisivo ha sempre smentito un possibile avvicinamento sentimentale con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, rivelando che si tratta solamente di una semplice amica.

Tuttavia, come riportato dal sito “Biccy“, Alex sembra stia iniziando a provare qualcosa di più importante: “La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua follia, della sua pazzia, soprattutto in certi momenti. Tra noi è tutto un incontro, ci cerchiamo a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. Mi fa stare bene, se mi fa stare bene è giusto che io la faccia e me ne freghi di tutti”.

Parole forti per un uomo che, fino a pochi giorni fa, riteneva Soleil solamente come un’amica e basta. Proprio a causa di questo avvicinamento non del tutto sorprendente, Alex sta mettendo a forte rischio anche la sua relazione con Delia.