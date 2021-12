GF Vip, Alex Belli parla del suo rapporto con Soleil: "Vorrei che Delia mi portasse via senza effetti collaterali"

La conoscenza tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, resta uno degli argomenti più discussi per il pubblico da casa.

Alex infatti, nonostante sia felicemente impegnato con Delia Duran, nelle scorse settimane ha affermato di essersi innamorato di Soleil Sorgè. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” esclude che possa nascere qualcosa di serio, sottolineando di voler continuare la sua conoscenza con il ragazzo misterioso con cui si sta già frequentando da un po’ di tempo.

Le ultime dichiarazioni di Alex Belli

Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini e, senza che gli altri potessero sentire la confessione dell’ex protagonista di “CentoVetrine”, il gieffino afferma: “Sono in una situazione di difficoltà, ed è per questo che sono andato in crisi. È bellissimo questo viaggio e le relazioni nate nella casa, tra cui quella con Soleil. Ma devo tornare con i piedi per terra e ritornare a vivere e salvare la mia vera vita“.

Il conduttore capisce i dilemmi svelati da Alex, rivelando che la situazione più giusta per lui sarebbe quella di salvaguardare il suo rapporto con Delia Duran. Nonostante questo il direttore del settimanale “Chi Magazine” mette in dubbio che, almeno per il momento, l’attore possa avere la forza di fare un passo del genere.

Alex sembra concordare con il suo pensiero: “Vorrei non dover rovinare tutto quello che ho costruito fuori. Vorrei che Delia mi portasse via. Svegliarmi da questo bellissimo sogno, che però è molto reale, e uscirne fuori senza effetti collaterali, ma so che non è possibile”.

Successivamente viene chiamata in confessionale anche Soleil Sorgè in cui, con la massima delicatezza possibile, afferma di sperare che insieme possano persevare la loro complicità una volta finita la loro esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”.