GF Vip, Alex Belli parla dei suoi sentimenti: "Amo sia Soleil che Delia"

Come facilmente immaginabile, nella puntata del 3 dicembre del “Grande Fratello Vip” è arrivato il fatidico confronto tra Alex Belli e Soleil Sorgè. L’attore, dopo la messinscena della “Turandot” e il bacio con l’ex corteggiatrice a “Uomini e Donne”, ha confessato il suo amore nei confronti dell’influencer.

Sul triangolo amoroso la prima a parlare è Soleil Sorgè dice la sua su quel fatidico bacio: “Era assolutamente vero. Senza le telecamere non penso ci sarebbe qualcosa di diverso da quello che siamo. Io sono entrata in crisi perché dopo quello che abbiamo sempre vissuto e dichiarato con limpidezza e tranquillità, Alex è andato in protezione”. L’attore, intervenuto su questa vicenda, dichiara che dalla scorsa puntata del “GF Vip” gli è entrato qualcosa nel suo cuore e, dopo i propositi basati su una semplice amicizia, il tutto è diventato molto più serio con il passare delle settimane.

Le parole di Alex Belli

Una volta vista la clip della confessione dell’ex protagonista di “CentoVetrine” Alex, chiamato nella stanza superled da Signorini, ribadisce i suoi sentimenti nei confronti dell’italoamericana: “Io Soleil veramente la amo, amo tutte le sue sfaccettature. Poche volte mi sono sentito così, sono una persona che ha sempre il controllo della situazione”.

La situazione resta molto complicata anche a causa di Delia, la moglie, che sta guardando il tutto da casa. Alex, stuzzicato da signorini in merito a questo argomento, non esclude che possa provare lo stesso amore per due donne diverse: “Delia sa benissimo quanto ci amiamo, ma chi ha definito che uno non possa amare un’altra persona con la stessa intensità con la quale amo la mia donna?”.

Signorini afferma che Delia ha avuto l’opportunità di essere ospite della seguente puntata del “GF Vip”, rifiutando però l’invito da parte degli autori. Per tutto il confronto poi avrebbe potuto chiamare al telefono presente nella stanza, ma la modella venezuelana si rifiuta di avere un qualsiasi tipo di chiarimento con il marito.

Le parole di Soleil Sorgè

Successivamente il conduttore prova a capire meglio il pensiero di Soleil Sorgè, in cui dichiara di amarlo ma solamente come un essere umano, sottolineando che in passato ha provato sempre a proteggerlo mettendo in primo piano la loro amicizia.

Sul presunto uomo misterioso presente nella sua vita al di fuori del “GF Vip” la ragazza vuole subito tranquillizzarlo, dove rivela di sperare nel riuscire a creare un rapporto con lui, cosa che esclude possa accadere insieme ad Alex poiché già sposato.

Nella parte finale arriva anche il pensiero delle due opinioniste, ove Adriana Volpe attacca duramente Alex Belli accusandolo di essere una persona falsa e di star seguendo lo stesso copione scritto a “L’isola dei famosi”. Lo stesso pensiero viene condiviso da Sonia Bruganelli che afferma di non vedere del vero amore ma solamente la necessità di specchiarsi negli occhi dell’altro.