GF Vip, Alex Belli parla con Soleil: "Il nostro amore è qualcosa di molto più elevato di come lo vogliono mercificare"

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè continua a essere tra le dinamiche più chiacchierati e soprattutto interessanti di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Delia, prima di incontrare nella casa il suo compagno, lancia una frecciatina: “Se lui è un uomo vero deve venirmi a parlare perché io sono stufa”. Soleil invece si comporta in maniera fredda, affermando di aver apprezzato molto l’aereo dedica ricevuta dai fan per la sua relazione con Alex Belli e accusa la modella venezuelana di non credere minimamente alla loro storia d’amore.

L’incontro tra Alex Belli e Delia Duran

L’attore entra nella casa incontrando dapprima Delia, ove Soleil ascolta il tutto dal confessionale: “Ma cosa vuoi fare? Invece che proteggere il nostro rapporto continui imperterrito a scrivere (…) Ma perché continui? Dimmelo” afferma con una certa decisione la vippona, molto probabilmente delusa dai comportamenti tenuti da Alex su Twitter.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” prova a difendere il suo rapporto con Soleil, ricordando che sin dall’inizio si stanno vivendo un rapporto libero. Delia in realtà non sembra molto convinta da questa affermazione, e conclude il suo discorso ricordando che essere “liberi” non vuol dire poter provarci con un’altra donna.

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorgè

Arriva il fatidico confronto con Soleil, ove l’attore si comporta in maniera decisamente più dolce e gentile: “La causa di tutto questo è che io difendo la nostra amicizia a spada tratta. Sto combattendo una battaglia incredibile. La nostra amicizia, il nostro amore e la nostra complicità è qualcosa di molto più elevato di come lo vogliono mercificare qui dentro. Ho trovato una donna, di cui mi sono innamorato tre anni e mezzo fa, che si è persa. Non è più connessa con quello che io sono“.

Soleil invece ribadisce nuovamente di non essere del tutto convinta di ciò che sta vedendo nelle ultime settimane, accusando sia Alex Belli ma anche Delia Duran di star portando avanti un teatrino: “Quello che volevi fare era recuperare il tuo matrimonio. Cos’è successo quando sei uscito? Perché lei è qui?”.