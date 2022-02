GF Vip, Alex Belli manda un aereo per Delia, ma Soleil non ci sta: "Speriamo che durino poco"

Durante la puntata del 1 febbraio Delia Duran, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha annunciato di aver lasciato definitivamente Alex Belli e quindi, da oggi in poi, vuole godersi al massimo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Questa dura decisione nasce dall’avvicinamento dell’ex protagonista di “CentoVetrine” a Soleil Sorgè, ove Delia non ha mai perdonato del tutto i suoi comportamenti. Alex Belli comunque in questi giorni sta provando a farsi nuovamente perdonare dalla modella venezuelana, e nella mattinata del 2 febbraio ha deciso di mandarle un aereo per mostrare il suo affetto nei suoi confronti.

L’aereo di Alex Belli e la reazione di Soleil Sorgè

Come riportato da “Isa & Chia” sull’aereo che ha sorvolato i cieli di Cinecittà c’era scritto: “Delia sarà Belli finché Duran, firmato LIP ed AxB”. La Duran ha immediatamente spiegato il significato delle abbreviazioni: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory”.

In molti si sarebbero aspettati la reazione di Soleil, che ci mette pochi minuti a dire la sua. Difatti, durante una chiacchierata con Barù in giardino, mentre il messaggio sorvolava ancora gli studi di Cinecittà, ha esclamato: “Vuol dire sono belli finché duran, non lo so. Speriamo che non durino“.

Invece, durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, ha mostrato alcune perplessità sulle veridicità del messaggio lasciato da Alex: “Sarebbe stato più elegante se te lo avesse mandato da solo, non credo abbia bisogno di dividersi un aereo con una tua amica. In Confessionale l’ho detto ‘Sarebbe ora che Alex le mandasse un aereo’, e ti è arrivato”.

Nascono quindi nuove dinamiche sul triangolo amoroso che sta facendo discutere i telespettatori del “Grande Fratello Vip” e sicuramente, durante la puntata di lunedì prossimo, Alfonso Signorini toccherà nuovamente l’argomento.