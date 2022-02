GF Vip, Alex Belli lascia definitivamente la casa. Signorini: "Scaduto come lo yogurt"

“Alex stasera come lo yogurt è scaduto e se ne ritorna in studio“, ha così esordito Signorini durante le anticipazioni fatte al Tg5. Un’anticipazione che un po’ tutti attendevano da tempo. Da quando Belli è stato eliminato dalla casa, ha fatto un po’ storcere il naso il suo improvviso ingresso, ma era risaputo che il suo unico compito nella casa fosse quello continuare a creare scompigli e, allo stesso tempo, curiosità in quello che era riuscito a creare, un vero e proprio triangolo amoroso con sua moglie, Delia Duran e Soleil Sorge.

Un trittico di sentimenti che inizialmente aveva destato non poco scalpore nella casa, ma col tempo la notizia ha iniziato a fare il suo tempo, tanto da diventare noiosa e monotona. In fase iniziale infatti venne ben accolta l’eliminazione dell’attore dalla casa, anche per dare più spazio alle due donne protagoniste della storia.

Da quando Alex è rientrato però, la faccenda è diventata poi più complicata che mai, tanto che ora a farsi la guerra non ci sono più Delia e Sole, anzi. Sono infatti passate appena poche ora da quando Delia e Soleil si sono scambiate un bacio oltremodo appassionato, facendo rialzare le temperature della casa alle stelle.

Alex Belli esce dalla casa definitivamente

Ritornando all’uscita dell’attore, sembra infatti che Signorini abbia già espresso la volontà del GF. Insomma il ruolo di Belli nella casa era solo momentaneo, per nulla duraturo. A quanto pare l’attore ha assolto il ruolo che gli spettava, ovvero generare ancora di più curiosità e intrigo nella storia con le due donne.

Cosa accadrà ora è davvero difficile prevederlo, considerando che Soleil e Delia non sono affatto diventate nemiche; si può persino iniziare a pensare che tra le due donne si sia creato una sorta di amore, un affetto che va persino oltre Alex.