GF Vip, Alex Belli invia un aereo a Delia Duran: "Sei l’unica donna della mia vita". Gli altri concorrenti lo deridono

Alex Belli, come hanno saputo anche i concorrenti, dovrebbe rientrare per la seconda volta nella casa del “Grande Fratello Vip” durante la diretta di lunedì. Alfonso Signorini ha specificato che si tratta solamente di un’ospitata limitata, ove spera possa servire a fargli scegliere una donna da portare fuori tra Delia Duran e Soleil Sorgè.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” sembra aver fatto già la propria scelta su Delia. In queste settimane, dopo la sua squalifica nel reality, ha provato in ogni modo a conquistare la sua stima, fallendo però nel suo intento. La modella venezuelana pare aver perso ogni tipo di fiducia nei suoi confronti e, stuzzicata da Signorini, dichiara di voler voltare pagina e aprire a nuove conoscenze, tra cui quella con Barù.

L’ultimo aereo inviato da Alex Belli

Nella giornata di ieri Alex, nonostante sia in quarantena per poter rientrare nuovamente negli studi di Cinecittà, ha deciso di rimandare un nuovo aereo nei confronti della sua attuale compagna scrivendo sul lungo striscione: “Delia, sei l’unica donna della mia vita, Alex”.

I concorrenti non l’hanno presa benissimo dopo questo nuovo aereo mandato in cielo dall’ex vippone. La prima a criticarlo è stata proprio Delia Duran: “Non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco. Non basta soltanto un aereo“ invece Manila Nazzaro in sua presenza cerca di spezzare una lancia a favore di Alex Belli, rivelando che si tratta dei primi piccoli passi verso la riconquista del suo affetto.

Tra i più critici troviamo però Alessandro Basciano che non si tira indietro nel lanciargli una frecciatina: “Te l’ha mandato, te lo giuro. Eh che carino, adesso torna. Ma dai, no! Colpo di scena” e, come riportato dal sito “Coming Soon“, anche Sophie Codegoni ha menzionato la storia del “colpo di scena”, ove entrambi si riferiscono alla lettera di Soleil Sorgè.