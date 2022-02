GF VIp, Alex Belli in ginocchio davanti a Soleil ma Delia scatta: "Non toccarla! Non me l’avevi detto"

Sembrava che in qualche modo il trio amoroso composta da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge fosse ormai una storia lasciata alle spalle, ma a quanto pare la partita appare tutt’altro che chiusa. Dopo l’inaspettato ritorno di Belli nella casa infatti, non si fa altro che parlare del trio. La casa ha subito una nuova rivoluzione; gli equilibri, delicati e provvisori che regnavano fino a quel momento, sono stati nuovamente perduti.

Si parte con Alex che di fatto sembra non aver preso una posizione certa in merito alla questione. L’attore infatti, sin dal primo piede in casa, ha cercato in tutti i modi di stabilire un rapporto di equilibrio, una convivenza pacifica e serena ma in tre. C’è da dire infatti che Belli appare si innamorato di sua moglie, ma è anche molto attratto da Soleil; per adesso pare che non voglia allontanarsi da nessuna delle due ragazze.

Alex in ginocchio davanti Soleil e la reazione di Delia

A tutto questo ovviamente c’è Delia che di certo non sta al gioco, ed inizia così una litigio, nonostante l’attore abbia varcato la porta con una rosa rossa per lei, peccato però che il gesto è stato poi annullato dal girasole portato in dono per Soleil. Non c’è voluto molto ad innescare la scintilla, visto che la Duran ha già da tempo il dente avvelenato nei confronti di suo marito.

Nel bel mezzo del litigio si vede Belli mettersi in ginocchio davanti a Soleil, per poterla guardare negli occhi, gesto per nulla gradito da Delia, che di fatto si è alzata di scatto, ha strattonato Alex, aggiungendo: “Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto“.

Sembra che per adesso la temperatura nella casa sia davvero rovente. Non resta che attendere qualche nuovo risvolto, ma sono in tanti a pensare che difficilmente i tre attueranno una convivenza pacifica e serena.