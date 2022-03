GF Vip, Alex Belli geloso di Antonio Medugno, ma Delia Duran lo difende: "Tra noi c’è tanta complicità"

Il triangolo amoroso, seppur con protagonisti diversi, sta continuando ad andare avanti. Al posto di Soleil Sorgè, che negli ultimi giorni ha confermato per l’ennesima volta la sua decisione di allontanarsi definitivamente da Alex Belli, troviamo Antonio Medugno, possibile nuovo pretendente di Delia Duran.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” infatti, vedendo l’avvicinamento tra i due piccioncini, ha voluto lanciare un attacco su Twitter: “CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Delia sempre più vicina ad Antonio

Intanto chi sembra non voler finire questa conoscenza è proprio Delia. La modella venezuelana, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, spezza una nuova lancia a favore dell’influencer, affermando che nel loro rapporto non ci vede nessuna malizia e di credere molto all’amicizia tra uomo e donna.

“Non mi interessa di quello che dicono. Tra noi non c’è malizia” afferma con decisione Delia: “Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera. Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me“.

I social ovviamente si sono infiammati sulle dichiarazioni di Delia Duran, e non mancano chi l’accusa di essersi avvicinata ad Antonio solamente per potersi conquistare ulteriori consensi per la puntata finale, che tra l’altro ha già ampiamente al televoto conquistato nelle scorse settimane. Il tiktoker però, nonostante non abbia mai lesinato con i complimenti, al momento pare poco interessato ad avere una relazione importante con lei.