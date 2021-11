GF Vip, Alex Belli e la frecciatina alla D’Urso: "Da lei a volte ci andavo a malavoglia"

Molto spesso Alex Belli è andato negli studi di “Pomeriggio Cinque”, “Live – Non è la D’Urso” o “Domenica Live”, tutte le trasmissioni di Canale 5 condotte da Barbara D’Urso, per parlare della sua sfera privata. Dapprima ha dovuto rispondere ad alcune frecciatine rilasciate da Mila Suarez e nei mesi successivi celebra le sue promesse insieme alla modella venezuelana Delia Duran.

Durante uno sfogo avvenuto all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex protagonista di “CentoVetrine”, come riporta il sito “Biccy”, rivela che a volte è andato controvoglia come ospite nei suoi programmi per parlare della sua vita privata, dichiarandosi di essere poco interessato a raccontare storie di questo genere in televisione.

Le parole di Alex Belli su Barbara D’Urso

Il tutto inizia con Soleil Sorgè che mette in dubbio nuovamente la sincerità di Alex, rivelando che non sempre si fida dei suoi atteggiamenti. L’attore però dichiara di definirsi un’artista e proprio per questo motivo nei programmi televisivi vorrebbe far conoscere un lato totalmente diverso di se: “Mi incastrano ogni volta, all’Isola mi hanno incastrato su sta roba, ovunque. Per me è una maledizione questa. Tutte le volte che faccio un cavolo di programma esce ‘sta roba qui”.

Allacciandosi su questo argomento, parla delle sue ospitate dalla Barbarella: “Andavo da Barbara d’Urso a fare tante puntate su sta roba qui. Tutte le volte sai come andavo nei suoi show? A malavoglia! Sì, perché non me ne fregava un ca**o di raccontare quella roba lì. Giuro non mi andava di parlare di quello”.

Nonostante uno sfogo piuttosto giusto, Alex Belli è stato chiamato da Alfonso Signorini soprattutto per il “trio amoroso” con la sua ex Mila Suarez e la sua attuale compagna Delia, ove tutte e tre hanno ottenuto una enorme notorietà proprio negli studi della D’Urso.