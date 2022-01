GF Vip, Alex Belli e la dedica a Soleil: parole importanti

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati indubbiamente i protagonisti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“. Possano piacere o meno, si può pensare che fossero d’accordo ancor prima di entrare nella casa, ma una cosa è certa: non smettono di far parlare di sé anche adesso che l’attore è fuori e Soleil in casa. Anche Delia Duran, moglie di Alex, ha avuto la sua parte di popolarità in questa storia.

Tutti si sono fatti un’idea del legame tra Belli e la Sorge e sicuramente sono più i detrattori rispetto a coloro che credono alla veridicità del rapporto. Si creato un marasma di quelli forti, con la moglie di Alex che ha fatto più volte incursione in casa scagliandosi contro Soleil. Che tra i due gieffini ci sia stata complicità è innegabile, ma tutti si interrogano se il loro sia stato un legame vero o fittizio.

A rompere il silenzio ci ha pensato l’ex attore di “Centovetrine”, il quale ha deciso di intervenire sui social e dedicare parole importanti alla sua compagna d’avventura. Nelle ultime ore Soleil è apparsa giù di morale a causa delle continue liti in casa e Alex, ha cercato in qualche modo di rincuorarla. Un’attenzione la sua che sicuramente getta altra benzina sul fuoco e che soprattutto serve per continuare a far parlare di sé.

“Sono con Te! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!“, queste le parole di Alex a indirizzo di Soleil. Sicuramente si tratta di parole forti, che servono anche a far capire l’attore da che parte sta.

In tutto questo trambusto, negli ultimi giorni si è vociferato di un ingresso di Delia nella casa come concorrente ufficiale. Al momento tutto tace e il suo arrivo sembra essere saltato, misteriosamente. La modella era a far festa a Capodanno, pertanto non in isolamento prima di entrare. Alex non ha mai nascosto il suo assenso nel vedere la moglie nella casa più spiata d’Italia e se ciò dovesse accadere, sicuramente ne vedremo delle belle con Soleil.