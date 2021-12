GF Vip, Alex Belli e il momento di intimità con Soleil Sorgè: "Mi piace quando vuoi fare la dura con me"

La passione tra Alex Belli e Soleil Sorgè, con il passare dei giorni, continua ad aumentare. I due, attualmente concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si sono lasciati andare a una notte di passione sotto le coperte.

Per tutta la domenica invece Alex e Soleil sono stati praticamente sempre insieme, ove non sono mancati coccole e altri piccoli momenti d’intimità. Tra una dolcezza e l’altra però si parla anche del rapporto dell’attore con Delia, ove l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” prova, ancora una volta, a consigliarlo per il meglio.

Il confronto tra Alex e Soleil

Come si può vedere nel sito del “GF Vip” Alex invita Soleil a non pensare quello che sta accadendo fuori agli studi, chiaro riferimento ai sentimenti di Delia, ma di pensare esclusivamente al loro rapporto. L’italoamericana però palesa alcuni dubbi: “Sono d’accordo fino a un certo punto. Se pensi di ferire una persona a cui tieni fuori magari due considerazioni in più dovresti fartele“.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” ricorda che numerose volte hanno toccato questo argomento, ma Alex fa capire di volersi esclusivamente godere il suo momento con Soleil. Quest’ultima, almeno inizialmente, sembra apprezzare le sdolcinerie provenienti da Belli, per poi concludere: “Forse dobbiamo solo evitare di farci troppi pensieri sul nostro rapporto“.

L’obbiettivo di Alex resta esclusivamente quello di conquistare il cuore della Sorgè, e non si tira indietro con i complimenti: “In questo momento viene fuori quella piccola dolce Sole che mi piace tanto e quando vuoi fare la dura con me mi piace anche quello“.

È innegabile che tra i due sia nato un legame molto forte, ma entrambi devono comunque pensare ai rapporti esterni. Oltre alla relazione tra Alex e Delia, Soleil in passato ha più volte dichiarato di avere in corso una frequentazione con un ragazzo, a oggi, totalmente sconosciuto.