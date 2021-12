GF Vip, Alex Belli e il confronto con Soleil Sorgè: "Non puoi immaginare fuori quanto ci amano"

Dopo il confronto a 4 con Katia Ricciarelli, Jessica Selassiè, Biagio D’Anelli e Davide Silvestri l’ex vippone Alex Belli, tra i concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ci tiene ad avere un faccia a faccia con la sua amica Soleil Sorgè durante l’ultima puntata del reality show in onda su Canale 5.

Ovviamente si tratta del dialogo più atteso da parte del pubblico da casa, dal momento che Alex insieme a Soleil sono stati i protagonisti, sia nel bene che nel male, delle scorse settimane. La loro conversazione, almeno nei primi attimi, inizia nel migliore dei modi ove non mancano delle parole molto dolci da parte di entrambi, ma il tutto si accende quando l’ex corteggiatrice di “U&D” aumenta i decibel della sua voce.

Il confronto tra Alex Belli e Soleil Sorgè

“Sei stata una compagna di viaggio pazzesca“ afferma con certezza l’ex protagonista di “CentoVetrine” che poi aggiunge: “Non sai fuori che cosa ho trovato, la mia famiglia distrutta, quando ho fatto la chiamata a Mirko lì ho preso la mia decisione, sai quanto volevo stare qua dentro. Non dubitare mai di quello che siamo stati. Non puoi immaginare fuori quanto ci amano e quanto amano i Solex. Non potevo stare qua dentro sapendo che la mia vita fuori stava andando a rotoli”.

Soleil inizialmente si addolcisce dinanzi alle parole di Alex, affermando di sentire la sua mancanza 24 ore su 24, ma non nasconde alcune delusioni da parte sua. Secondo l’italoamericana l’attore avrebbe dato priorità allo show, mancando di rispetto a tutto quello che è stato il loro rapporto e la loro complicità: “Sei stato come una serie televisiva a cui tagliano il budget e finisce per deluderti per poi scadere sul più bello”.

L’attore non ci sta e passa al contrattacco, affermando di aver anticipato più volte un suo addio nel caso fosse venuta Delia nella casa. L’ex di Luca Onestini però non accetta nessun tipo di chiarimento e, dopo aver rilasciato l’ennesimo sfogo, invita Alex a continuare la sua vita da showman che è il miglior reality rispetto a come si è comportato con lei.