GF Vip, Alex Belli e Delia Duran si chiudono in bagno. Lei: "Non posso"

Alex Belli è entrato nella casa del “Grande Fratello Vip” come ospite durante la diretta di lunedì per sciogliere tutti i suoi dubbi sentimentali. L’attore infatti nel corso dei mesi ha provato un forte feeling nei confronti di Soleil Sorgè, facendo ingelosire non poco la sua compagna.

L’ex protagonista di “CentoVetrine”, sia negli studi di Cinecittà che con alcune sorprese, non ha mai nascosto di voler continuare la sua storia d’amore con Delia Duran. Intanto, come riportato da alcuni video pubblicati su Twitter, i due in queste ore avrebbero avuto un rapporto sessuale nel bagno della casa.

Il presunto rapporto tra Alex Belli e Delia Duran

Nella recentissima clip che sta facendo il giro del web, si può vedere come Alex Belli tiri con se nel bagno Delia Duran e, per la mancanza di telecamere, altro non viene più mostrato. Dai rumori udibili in sottofondo tantissimi fan sostengono che entrambi sarebbero andati oltre al semplice bacio, seppure al momento non ci sarebbero prove certe di un loro rapporto.

Ci sarebberò però alcune indizi che fanno presagire su questo presunto atto sessuale. Infatti, durante la serata tra il 15 e 16 febbraio, Delia mentre stava condividendo il letto con Alex ha dichiarato alcune sue voglie senza peli sulla lingua: “Ho voglia di sco*are“.

Su Twitter intanto si è scatenato il caos dinanzi al comportamento di Alex Belli e Delia Duran tenuto in bagno, e l’hashtag “#fuorialex” arriva in cima ai trend topic. Tra i tanti tweet si può leggere: “Bene, è entrato, ha parlato, è stato due infiniti, lunghissimi giorni, ha fatto pace con la consorte, le ha dato le dritte che voleva, adesso… aria, che ne abbiamo avuto ben più che abbastanza e ci interessano i concorrenti” oppure: “Ma quando le regole dicevano di non riportare notizie di fuori, utilizzare sempre il microfono anche sotto le coperte, entrare in due in bagno, dove sono finite?”.

La diretta di venerdì comunque sembra essere decisiva per Alex Belli, che comunque dopo aver scelto chiaramente per Delia in questi giorni, dovrebbe abbandonare definitivamente la casa e far continuare la modella venezuelana il suo percorso in solitaria.