GF Vip, Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano quasi alle mani: "Sei un buffone, hai rotto le pa**e"

Tra Alex Belli e Alessandro Basciano, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è presente molto astio nonostante non abbiano mai avuto la possibilità di incontrarsi faccia a faccia e poter avere un confronto reale.

Infatti Alessandro è entrato pochi giorni di Alex all’interno la casa più spiata d’Italia, ma sin da subito l’imprenditore viene accusato di essere la “brutta copia” dell’ex protagonista di “CentoVetrine”. Queste accuse, oltre da alcuni concorrenti da casa, provengono soprattutto dai social network a causa della sua iniziale vicinanza a Soleil e delle avance fatte con altre ragazze.

La furente lite tra Alex Belli e Alessandro Basciano

Durante l’ultima puntata del “GF Vip” Alfonso Signorini ha dato la possibilità ad Alex Belli di confrontarsi con Alessandro e dire la sua in merito al percorso fatto, fino a questo momento, nel reality. Come ci si può immaginare l’attore non esprime delle parole gentile sulla new entry, e addirittura i due arrivano quasi alla rissa fisica.

L’attore inizia a lanciare i suoi attacchi con un faccia a faccia avvenuto in passerella: “Prima cosa stai zitto, tu non puoi parlare di mia moglie in questo modo. Chiamami col mio nome, ridicolo! Ma pensi che l’Italia non abbia visto chi sei? Ridicolo, stai zitto, sei un ridicolo”.

Successivamente Belli si dichiara dispiaciuto e meravigliato che Sophie Codegoni sia interessata a lui: “Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, sei incastrato nel personaggio del tentatore che ti esce malissimo. Qua non fai fesso nessuno. Mi stupisce Sophie, ma anche Gianmaria che fa comunella con te. Il giochino delle tre carte con Soleil, Sophie e Jessica ti è uscito male”.

Il nuovo entrato comunque non si fa intimorire e lancia immediatamente il proprio attacco nei confronti di Belli: “Sei un buffone! Hai rotto le pa**e, sei tu che mi hai attaccato! Smettila di parlare di me e delle dinamiche che io creo. Non è un problema che ti riguarda, nessuno ti conosce”.

A causa dell’aumento dei toni, Alfonso Signorini è costretto ad annullare il loro confronto accusandoli di aver creato una discussione totalmente trash a livelli bassissimi. Ma alla fine Alex prova a fare la pace, invitando Alessandro a non parlare più di Delia Duran mettendo così una pietra sopra a questa storia.