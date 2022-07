GF Vip, Alex Belli e Aldo Montano: spunta il video integrale della litigata finita malissimo

Ascolta questo articolo

Durante la permanenza nella casa, tra Alex Belli e Aldo Montano non è mai corso buon sangue. Nel corso dei mesi il loro rapporto si è andato sempre di più ad incrinare, sino a che, un pomeriggio, non c’è stata l’esplosione definitiva. Si dice che in quell’occasione i due siano venuti addirittura alle mani, tuttavia fino ad ora nessuno aveva mai visto quelle immagini.

Solo di recente, un utente su TikTok ha deciso finalmente di condividere il video di quel brutale scontro, non immaginando che sarebbe diventato virale in pochissimo tempo. Le immagini sono da brividi, non a caso la regia del Grande Fratello decise di censurale e non renderle note ai fan. Ma come si sa, al mondo del web non si può nascondere proprio nulla: ecco cosa si vede.

Il video della lite

Ad alimentare i dissapori tra i due ci fu soprattutto l’atteggiamento equivoco del noto attore con Soleil, i suoi numerosi siparietti erano mal digeriti da Aldo Montano, che ne ha da subito preso le distanze. In più occasioni aveva manifestato apertamente il proprio disappunto rispetto ai modi di fare di Alex Belli, ma quest’ultimo non si è mai curato dei rimproveri dell’ormai ex amico.

Alla fine tra i due la situazione è diventata davvero incandescente, al punto che il litigio è stato inevitabile. Aldo Montano accusò duramente l’attore, insinuando come si comportasse in modo particolarmente scorretto con gli altri membri della casa, dei quali parlava molto male alle spalle.

Non ci si immaginava, però, che tra accuse reciproche ed insulti, i due arrivassero poi a mettersi le mani addosso. Sicuramente nel video non si vede affatto un bello spettacolo, lo schermidore cercava chiaramente di provocare l’attore colpendolo con degli schiaffi sul braccio, ma per fortuna quest’ultimo dimostrò totalmente indifferente rispetto alle provocazioni. Da quel giorno i due non si sono più parlati, terminando il loro percorso nella casa nella reciproca indifferenza.