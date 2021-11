GF Vip, Alex Belli contro la moglie Delia: "Non doveva offendere Soleil"

Gli ultimi sfoghi di Delia Duran, tenuti sia sui social network che in una recente chiacchierata a “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, non sembrano essere piaciuti ad Alex Belli. La modella ha infatti dichiarato di esserci rimasta molto male per l’avvicinamento dell’attore nei confronti dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, accusando così Soleil di essere una gatta morta.

Durante una recente chiacchierata tenuta nella casa del “GF Vip” Alex ammette di non avere apprezzato molto le esternazioni, totalmente pesanti, di Delia. Nel corso della discussione afferma nel voler continuare la sua amicizia con Soleil, sottolineando che se potesse parlare con la sua compagna in maniera pacifica potrebbe risolvere la situazione in poche ore.

Le parole di Alex Belli su Delia

“L’unico modo per uscirne è avere la possibilità di parlarne, non in due minuti ma di sedersi un attimo e spiegarle ‘Guarda che qui è così” afferma Alex Belli che poi aggiunge: “Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio. Puoi argomentare questa cosa senza finire in quel clichè dove bisogna offendere, dare appellativi. Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene”.

Ad ascoltare questo sfogo è Davide Silvestri, che prova immediatamente a prendere le difese di Soleil: “Ma cosa c’entra lei…Chi la deve interrompere sei tu”. La frase, riferita palesemente a Delia, viene del tutto fraintesa da Alex che ha prontamente replicato in maniera piuttosto rabbiosa: “Ciccio io non devo interrompere assolutamente niente, non farmi inca**are anche al mattino presto”.

Per il momento quindi Alex, anche durante un faccia a faccia avvenuto nelle ultime ore con Soleil, sostiene di non essere interessato a interrompere la sua amicizia con lei. La vicenda resta ancora molto inguarbugliata, e non vanno esclusi ulteriori colpi di scena nelle prossime settimane.