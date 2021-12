GF Vip, Alex Belli confessa a Davide Silvestri: "Potrei innamorarmi di te"

Dopo Delia Duran e Soleil Sorgè, Alex Belli, l’attore presente tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, afferma che potrebbe provare gli stessi importanti sentimenti nei confronti di Davide Silvestri, uno dei suoi amici di vecchia data all’interno della casa.

Questo spunto di conversazione, come riporta il sito “Today“, nasce da una chiacchierata proprio con il cugino di Kekkò Silvestre dei Modà. In questa circostanza si parla della sua relazione con Soleil Sorgè, che sta facendo molto discutere al di fuori degli studi di Cinecittà, lasciando successivamente delle dichiarazioni alquanto importanti.

La confessione di Alex Belli

“Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei?” si chiede Alex a Davide che poi aggiunge: “Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo. In quella camera noi ci siamo trovati”.

Successivamente l’ex protagonista di “CentoVetrine” rivela che, la stessa chimica provata nei confronti di Soleil, può avercela anche con il suo amico Davide: “Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente”.

Ovviamente, almeno per il momento e salvo clamorosi colpi di scena, non si tratta di una vera e propria dichiarazione di Alex. La notizia però è rimbalzata immediatamente sui social e in tantissimi stanno ricordando il bacio scambiato proprio dall’attore con Davide durante il gioco “vip roulette” del mese scorso.