GF Vip, Alex Belli commenta le foto di Delia: "Sono dei baci finti, deve fare ben altro per ingelosirmi"

Nella giornata di ieri sono uscite alcune fotografie, immortalate da un importante sito web, ove si può vedere Delia Duran scambiarsi dei baci con un altro uomo. L’autenticità delle fotografie però viene messo in dubbio da moltissime persone, e non viene escluso che sia stato fatto solamente con lo scopo di far ingelosire Alex Belli.

Intervistato nella diretta di ieri a “Pomeriggio Cinque“, talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, il noto giornalista Roberto Alessi condivide questa teoria, rivelando che si tratta semplicemente di “un tradimento tarocco” messo in scena per farla pagare a suo marito dopo i numerosi richiami che lei stessi gli ha fatto durante le scorse settimane.

Il commento di Alex Belli

La discussione viene iniziata quando Alfonso Signorini chiama in mistery room Alex Belli e Soleil Sorgè, in cui trasmette una breve clip della coppia. Il conduttore afferma che ci possa essere un possibile triangolo amoroso, ma l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” nega immediatamente questa possibilità, dichiarando di voler un uomo tutto per lei e non da condividere con un’altra donna.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Signorini mostra le foto del presunto tradimento di Delia con un altro uomo, ricevendo una risposta piuttosto fredda, da Alex Belli: “Conosco talmente bene Delia e la sua parte erotica che so perfettamente che questi baci sono finti, Delia deve fare ben altro per ingelosirmi. Dai questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti in tutta la mia vita, quando vorrai venire qua e capire davvero quello che sono io, invece di fare queste cose”.

Continuando a sottolineare di non vedere nessuna complicità nei baci dati da Delia in questo fantomatico amante, Alex si sofferma un attimo anche sulla relazione con Soleil, tenendoci a ribadire di star vivendo con la giovane un rapporto piuttosto puro.

La vicenda viene commentata anche dalle due opinioniste, in cui Adriana Volpe rivela che l’atteggiamento freddo di Alex Belli derivi dal forte sentimento provato dall’attore nei confronti di Soleil, mentre Sonia Bruganelli non esclude che l’influencer venezuelana possa avere un’amicizia molto più intensa con quest’uomo.