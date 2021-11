GF Vip, Alex Belli coinvolge Fabrizio Corona: "Dietro le scenate di Delia, c’è lui"

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” ha visto ancora una volta, al centro della scena, il triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. La moglie di Belli ha avuto un confronto molto acceso, in studio, proprio con Soleil. Il legame tra i due gieffini si fa sempre più forte e alla Duran questa cosa non va proprio giù. In molti però non credono alla cosa, pensando che sia una messa in scena orchestrata a tavolino.

In realtà, nelle settimane passate, è spesso uscito fuori che i comportamenti di alcuni vip siano stati stabiliti prima che entrassero in casa e che a manovrarli ci sia un nome forte, colui che lo stesso Belli ha soprannominato ‘ciccio pasticcio‘, ovvero Fabrizio Corona. La situazione che si sta creando provoca non poche perplessità, e il popolo del web è sempre più scettico.

Il nome di Corona è uscito ancora fuori. Dopo la diretta, Alex parlando con Manila, ha ammesso che quelle non sono le reazioni di Delia e che dietro i suoi comportamenti ci sarebbe proprio l’ex re dei paparazzi. Andando con ordine, Belli non ha gradito la scenata che la Duran ha fatto a Soleil, e a Manila ha fatto il nome de ‘u pappace‘. Stando a quanto dice il popolo del web che segue il GF, ‘u pappace‘ sarebbe proprio Corona.

In realtà a dare l’input è stato lo stesso Belli, il quale parlando, dopo aver nominato ‘u pappace’ , ha fatto riferimento a ‘Ciccio Pasticcio’. “Non è quella che io conosco. Fuori lei ha ‘u pappace’. Perché Delia fa così? Ti spiego, perché a volere queste scenate è ‘u Papa’. Sole non ti incespugliare su questa cosa che sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio“, queste le parole di Alex parlando di Delia e di quanto accaduto in puntata.

La Sorge, presente alla conversazione, ha prontamente replicato: “In teoria lui era anche un mio amico“. La situazione si fa sempre più ingarbugliata, con Alex che ce l’ha in primis con la moglie. Il nome di Corona è spesso sbucato fuori in questa edizione del GF Vip e chissà se la storia è chiusa così oppure ne vedremo ancora delle belle.