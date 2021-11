GF Vip, Alex Belli chiude con Soleil: "Per me è una sorella"

La vicinianza tra Alex Belli e Soleil Sorgè resta tra gli argomenti più importanti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attore non ha mai nascosto di provare una certa simpatia per l’ex volto di “Uomini e Donne”, affermando di essere lui il primo a cercarla nella casa.

Entrambi hanno sempre specificato che si tratta di una semplice amicizia, ma ovviamente da casa i loro gesti possono essere anche fraintesi. Per questo motivo Delia Duran, oltre a mostrarsi preoccupata sui social network, nell’ultima diretta entra negli studi di Cinecittà per avere un confronto con il marito.

Alex Belli cambia idea su Soleil Sorgè

In passato l’attore, nonostante abbia detto che siano amici, ha comunque sottolineato di essere molto attratto da Soleil, mettendo in evidenza la loro affinità e dichiarando di trattenersi molto nonostante sia piuttosto evidente la loro attrazione fisica.

Come riportato dal sito “Biccy” però Alex, probabilmente anche grazie all’ingresso di Delia, sembra aver cambiato repentinamente idea su Soleil, sminuendo così le sue dichiarazioni delle scorse settimane: “Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro.Ragazzi ma se io avessi reazioni fisiche alla sua presenza me ne andrei via da quella camera. Sarei un masochista a rimanere accanto a lei”.

Queste dichiarazioni di Alex Belli, come si può leggere sui social network tra cui Twitter, vengono definitive dal pubblico da casa come estremamente forzate, poiché solamente nei giorni scorsi aveva un pensiero totalmente diverso su Soleil Sorgè. Sicuramente però Alfonso Signorini, durante la puntata di questa sera, continuerà ad approfondire la storia tra l’attore e la giovane.