GF Vip, Alex Belli chiede rispetto ma Delia Duran chiude le porte: "Sono libera, non sono sposata"

Nella quarantesima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 7 febbraio, si ritorna a parlare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran. In realtà l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” viene messo leggermente in disparte, ove Signorini cerca di dare più visibilità alla coppia.

Inizialmente però il direttore del settimanale “Chi Magazine” prova a lanciare delle frecciatine proprio a Soleil: “Tu a volte guardi il triangolo come fosse un teatrino, ma nel teatrino ci sei stata anche tu”. L’italoamericana però non sembra voler sentire ragioni, dichiarando di essersi tirata indietro da questa storia ormai da svariati mesi.

Il confronto tra Alex Belli e Delia Duran

Negli ultimi giorni Delia si è avvicinata prepotentemente a Barù, uno dei concorrenti di questa edizione del “GF Vip”. Per il momento non pare esserci qualcosa di serio ma la modella venezuelana, stuzzicata dal conduttore, afferma di essere pronta a sbilanciarsi poiché con lui si sente sempre a proprio agio.

“Non posso parlare con Barù? Posso essere libera di stare con lui? Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello” afferma con decisione Delia che poi aggiunge: “Con Barù dite che è un gioco molto erotico? Io sono fatta così. Devo mettermi in una gabbia per Jessica? Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita”.

La Duran dichiara di essere entrata nella casa anche con l’obbiettivo di potersi conoscere meglio, cosa che ammette di star facendo molto bene. Ritornando a parlare di Barù sottolinea di trovarlo come una persona molto affascinante ed avrebbe un modo di giocare che lei apprezza molto.

Intanto dallo studio, come riportato testualmente dal sito “Fanpage” interviene Alex Belli, ove non esclude colpi di scena in futuro: “Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Il mio colpo di scena? Ne ho uno in canna. Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro. Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere da quando ci conosciamo, l’unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto per quello che noi abbiamo combattuto. Tutto quello che tu vivi è una bolla, tutto quello che tu vivi è in quella bolla”.