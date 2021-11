GF Vip, Alex Belli chiarisce il suo rapporto con Soleil: "La nostra è una chimica artistica"

Nei giorni scorsi Alex Belli, dopo l’incontro con Delia Duran all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha cambiato repentinamente idea su Soleil Sorgè ritrattando su alcuni comportamenti tenuti con l’italoamericana.

Infatti l’ex protagonista di “CentoVetrine” afferma di non provare nulla con Soleil e, dopo il bacio avvenuto per gioco, sottolinea di non aver sentito nulla d’importante. Proprio per questo motivo, anche per tranquilizzare la moglie, dichiara che con la ragazza è nato solamente un bel legame d’amicizia, ma oltre a questo non ci potrà mai essere altro.

Nuovo confronto in diretta tra Alex Belli e Soleil Sorgè

Durante la puntata mandata in onda nella giornata dell’8 novembre, Alfonso Signorini ritorna a parlare dell’amicizia speciale tra Alex e Soleil. A prendere per primo la parola è proprio il conduttore, in cui afferma ad Alex di voler continuare a essere se stesso nella casa, cosa che il gieffino conferma: “Io sono questo e lei (Delia n.d.r) mi ha detto di essere me stesso qui dentro” mentre, stuzzicato da Alfonso, sminuisce il suo rapporto con la Sorgè: “È una chimica artistica“.

Successivamente Signorini interpella Soleil, ove svela senza giri di parole che le dispiacerebbe perdere la sua amicizia, ma sarebbe comunque pronta a fare un passo indietro pur di non creare altri grattacapi ad Alex e Delia. Lui, che nel frattempo l’ha raggiunta nella stanza, ci tiene a sottolineare che da parte sua non cambia niente sul loro rapporto.

Nella parte finale del loro scontro viene mostrato la clip di Delia a “Pomeriggio Cinque”, ove accusa nuovamente Soleil di essere una gatta morta, ma nonostante questo sarebbe pronta a perdonarlo. L’ex fidanzata di Luca Onestini però non ci sta ad ascoltare queste dure parole: “Dovrebbe smetterla di fare certe accuse, nonostante continui a comprendere il suo fraintendimento”.