GF Vip, Alex Belli bacia Jessica Selassié: colpo di scena nella casa

“L’amore libero“, “La chimica artistica“, “Nel 2022 non possiamo essere inscatolati“…sono queste le frasi che vengono pronunciate in questo periodo. Sono queste le frasi per le quali Alex Belli ne ha fatto il suo mantra. Volente o nolente, teatrino o no, surreale o meno, l’attore insieme alla sua compagna, Delia Duran, sono i protagonisti indiscussi dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“.

Insieme a Soleil hanno formato un triangolo che tiene banco. Di critiche ce ne sono state e ce ne sono tantissime, ma inutile girarci attorno: sono seguiti e hanno fatto la fortuna di questa edizione del GF Vip. Tutto ormai gira attorno a loro, Alfonso Signorini e gli autori puntano su loro, dedicandogli gran parte delle dirette e consentendo a Belli di tornare nella casa per qualche settimana nonostante sia uscito per squalifica.

Attualmente, difatti, l’attore è nella casa più spiata d’Italia e come ampiamente prevedibile, sta succedendo la qualunque. Durante l’ultima festa organizzata per i ragazzi, un po’ di cose sono accadute. Tra Delia e Soleil c’è stato un bacio abbastanza lungo, Alex e la Sorge hanno discusso in presenza della Duran e come se non bastasse, anche Jessica Selassié è stata coinvolta. Belli le ha strappato un bacio.

Mentre la Duran era intenta a baciare Soleil, Alex ha agito con Jessica. La principessa è rimasta alquanto stupita per ciò che è accaduto. Nella casa c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Il tutto è avvenuto in presenza di Delia e la Sorge, mentre la Selassié si è subito staccata. Il teatrino continua e questa volta, anche la principessa è stata, suo malgrado, coinvolta.

“Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida“, questo il racconto di Jessica a Sophie.