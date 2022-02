GF Vip, Alex Belli avvisa Delia Duran: "Nathalie è una frustrata che ti manipola"

L’ingresso di Alex Belli avvenuta durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” sta portando già alcune dinamiche molto interessanti. Ovviamente non tutti i concorrenti sono felici per la sua ospitata, dalla durata di circa due settimane, che dovrebbe servire per far chiarezza nella testa dell’ex protagonista di “CentoVetrine”.

Fino a questo momento Alex non ha fatto ancora una scelta tra Delia e Soleil, anche se dagli ultimi comportamenti tenuti al all’esterno degli studi di Cinecittà sembra preferire la modella venezuelana. La Duran però sembra ancora scettica nei confronti del suo compagno e, come rivelato a Signorini, vuole provare ad aprirsi a nuove conoscenze.

Alex Belli attacca Nathalie Caldonazzo

Nonostante fino a lunedì non si siano mai incontrati faccia a faccia, il rapporto tra Nathalie e Alex è stato sempre piuttosto burrascoso. L’ex compagna di Andrea Ippoliti nelle scorse settimane durante una chiacchierata nella casa ha affermato: “Alex è un narcisista patologico e malato di mente è pericoloso per la donna. lo vedo palesemente un narcisista patologico senza alcun dubbio”.

Alex, come riportato dal sito “Biccy“, sembra essersi legato al dito queste dichiarazioni e, confrontandosi con Delia Duran in queste ore, la mette in guardia dalle vere intenzioni di Nathalie: “Per una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare… ascolta lei, visto che ha tanto successo nella vita, ascoltala no? Mi ha distrutto e mi ha dato del manipolatore e tu ascolti lei e non me? Con quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, che piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica Nathalie che non è l’amica che tu pensi”.

Attualmente Nathalie non è ancora a conoscenza del duro sfogo avuto da Alex, ma ora i telespettatori si aspettano uno scontro piuttosto importante tra i due diretti interessati.