GF Vip, Alex Belli attacca Orietta Berti: "Ti aspetto al varco"

Orietta Berti si è immediatamente calata nel suo nuovo ruolo da opinionista nella settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Per l’artista si tratta di un esordio assoluto in un reality show, ove verrà affiancata da Sonia Bruganelli.

In una recente intervista al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, ha voluto parlare proprio della sua nuova avventura al “GF Vip”, in cui ha affermato di voler essere un’opinionista ironica che farà la sua parte con giustizia, rivelando di essere sempre pronta a dire la sua.

Successivamente sottolinea di non vedere di buon occhio i vipponi che esagerano per farsi notare o quelli che fanno di tutto per mettersi in mostra. In questa circostanza lancia una frecciatina ad Alex Belli e Delia Duran, ove entrambi si sono resi protagonista del triangolo amoroso insieme a Soleil Sorgè, affermando che avrebbero creato questa dinamica solamente per mettersi in mostra, poiché molto probabilmente non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale.

La risposta di Alex Belli a Orietta Berti

Rispondendo a una sua fan su Twitter, Alex Belli ha risposto alle accuse di Orietta Berti: “Aspetto al varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione. Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un reality come il GF Vip! Buona fortuna”.

Successivamente il sito de “Il Sussidiario” ha mostrato alcuni messaggi dei fan di Alex Belli che non sono rimasti molto felice dalla frecciatina rilanciata dalla nuova opinionista: “Le parole che ha rilasciato la Berti su Alex Belli non mi sono affatto piaciute… non tollero le persone che giudicano la vita privata degli altri… nessuno può insegnare la vita… ognuno la vive come vuole”. Ma ci sono anche utenti che non sono rimasti convinti dalla risposta dell’attore: “Ma almeno il rispetto per una donna più grande, un’artista vera ce l’hai o nemmeno quello? La burla proprio”.