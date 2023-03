GF Vip, Alex Belli attacca Edoardo Tavassi: "In questa edizione vedo che non c’è limite al peggio"

Ascolta questo articolo

Nel corso della diretta del 2 marzo Sonia Bruganelli, l’opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Edoardo Tavassi. Secondo la moglie di Paolo Bonolis infatti il vippone sarebbe solamente un manipolatore che starebbe rovinando il rapporto di alcuni concorrenti nella Casa.

Ovviamente Edoardo Tavassi smentisce immediatamente le parole di Sonia e anche il suo amico, cioè Edoardo Donnamaria, lo difende da queste pesanti accuse e per farlo comincia a urlare sopra la voce di Alfonso Signorini per poi prendersi gioco di Sonia Bruganelli. Tuttavia l’atteggiamento del vippone non viene per nulla apprezzato da Alfonso Signorini, che inizia a scagliarsi contro l’ex volto di “Forum” accusandolo di essere un ragazzo poco educato.

Alex Belli si schiera dalla parte di Sonia Bruganelli

Con un tweet, social in cui l’attore di Parma è spesso molto attivo, l’ex concorrente del “GF Vip” si schiera dalla parte di Sonia Bruganelli. Infatti, nonostante non faccia nessun nome, Alex lancia le stesse accuse nei confronti di Edoardo Tavassi e tagga nel messaggio proprio l’opinionista del reality.

Nel tweet di Alex Belli si legge: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli (@sbruganelli) l’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa… ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”.

Ovviamente il suo messaggio attira molti commenti da parte della community di Twitter, ove ci sono svariati utenti che non sembrano concordare con il pensiero di Alex: “Parla il più subdolo e manipolatore che è passato nella storia del ‘Grande Fratello’, ma almeno la decenza di far silenzio” oppure: “Alex, viste le tue amicizie tra gli attuali concorrenti, non sei proprio credibile. Mi dispiace. Tavassi può piacere oppure no, ma il trattamento di stasera è stato eccessivo”.