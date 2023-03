GF Vip, Alex Belli attacca duramente Edoardo Tavassi e svela i suoi favoriti

Alex Belli nell’ultimo periodo è ritornare a commentare le vicissitudini dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Su Twitter ha già appoggiato la teoria dell’opinionista Sonia Bruganelli, in cui durante la diretta aveva accusato Edoardo Tavassi di essere un manipolatore e di aver influito, in maniera negativa, nella relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Molto più recentemente ha rilasciato un’intervista a “Casa Pipol” e, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ribadisce il suo pensiero contro Edoardo Tavassi: “Se vuole fare cinema, ha scelto la strada sbagliata. Io davo ragione a Sonia Bruganelli quando ha detto che Tavassi vuole sempre avere ragione e condizionare il pensiero degli altri. È un manipolatore, nell’accezione negativa”.

L’attore nato a Parma ha voluto poi parlare delle scelte fatte dagli autori, mettendo così a confronto la sua edizione con quella di quest’anno: “Nonostante il reality abbia la falsa illusione di rappresentare la vita reale, il professionista che decide di fare il reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione. Ti devi mettere al servizio del prime time. […]”.

Ricorda poi di essere uscita di sua spontanea volontà nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ammettendo di aver preso questa decisione una settimana prima dopo la scadenza del suo contratto dalla durata dei sei mesi. Per questo motivo ricorda che gli autori hanno dovuto rigenerare il cast per tre volte, chiamando altri vipponi inesperti oppure dei protagonisti dalle scorse edizioni del “Grande Fratello Vip”, siccome Alex sottolinea come sia impossibile per un non professionista dei reality avere un’esposizione nella Casa che possa durare più di sei mesi.

Ritornando a parlare della settima edizione, afferma che il caso legato a Marco Bellavia è stato molto strumentalizzato, poiché una persona con certi problemi non dovrebbe mai prendere parte al “GF Vip”. Infine svela che sul podio potremo trovare due donne, cioè Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli anche se, una volta finito il programma, vorrebbe consigliare alla schermitrice campana di concludere definitivamente la sua relazione con Edoardo Donnamaria che definisce come un “rapporto tossico”.