GF Vip, Alex Belli attacca Delia: "Ha i conti correnti pieni e rompe ancora"

La storia d’amore, o conoscenza, tra Alex Belli e Soleil Sorgè sta portando avanti la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti in ogni puntata si parla esclusivamente dei due piccioncini, seppure le cose tra loro non vanno nel verso giusto a causa dell’ultimo pesante litigio avvenuto negli studi di Cinecittà.

Al momento però Alex Belli sembra aver deciso di rompere definitivamente con Delia Duran, concludendo così il suo secondo matrimonio dopo quello insieme a Katarina Raniakova. Ovviamente manca ancora l’ufficialità della loro separazione, ma le due parole dette dall’ex protagonista di “CentoVetrine”, in cui afferma di essersi innamorato di Soleil e di comportarsi in maniera soft con la modella venezuelana per non ferire i suoi sentimenti, pesano molto.

Il nuovo attacco di Alex Belli nei confronti di Delia

Come se non bastasse nelle ultime ore, in realtà senza nessun motivo apparente, Alex continua ad attaccare duramente Delia. Secondo il sito de “Il Fatto Quotidiano” l’attore, insieme a Soleil Sorgè, si sono ritrovati nuovamente a parlare all’interno della sauna dei loro fatti privati, ove escono delle rivelazioni in un certo senso molto sorprendenti.

Commentando il post pubblicato dalla Duran, Alex afferma: “Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di mer** su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta ca**o di tv e non guardarmi più” e poi arriva la caduta di stile: “Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla“.

In realtà Soleil su queste parole di Alex non si scompone più di tanto, facendo solamente una battuta abbastanza inadeguata: “Comunque ha fatto pure un errore in inglese. Ha scritto ‘not comment’ ma si scrive ‘no comment’. Ho fatto caso solo a quello”.