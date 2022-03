GF Vip, Alex Belli attacca Barù: "Sei un sudicione maremmano, sai solo ruttare e scoreggiare"

Negli ultimi giorni Alex Belli ha usato molto Twitter per lanciare dei duri attacchi a Barù. Così Alfonso Signorini, durante la semifinale del “Grande Fratello Vip”, decide di far confrontare l’ex protagonista di “CentoVetrine” con il nipote di Costantino della Gherardesca, mettendo così un po’ di pepe alla diretta.

Per iniziare il faccia a faccia Alfonso Signorini mostra a Barù gli ultimi tweet scritti da Alex nei suoi confronti, trovando però la sua indifferenza. Difatti il vippone afferma di non avere il nessun tipo d’interesse nel parlare con lui una volta finita la sua avventura al “GF Vip”.

Alex Belli e gli attacchi a Barù

“Ti tranquillizzo, nemmeno io ho piacere di bere un caffè fuori e manco ti voglio vedere“ afferma con decisione Alex Belli, calandosi così immediatamente nei panni di colui che vuole attaccare Barù: “Hai ragione quando dici che i titoli nobiliari oggi non contano più niente, ma il cuore, l’eleganza e la lealtà dove sono? Il vero Barù dov’è?”.

Alex Belli poi menziona della conoscenza tra Barù e Jessica Selassié, affermando di essere poco convinto da come si sta comportando nei confronti della principessa: “Usi l’umorismo anglosassone con le persone deboli. Prendendo in giro Jessica. L’hai presa in giro fin dall’inizio, è questa la verità. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco, e l’unica cosa che sai fare è ruttare, parlare alle spalle e scoreggiare“. Lo spettacolo poi si protae per un altro paio di minuti, ove Belli fa avanti e indietro dallo studio lanciando altre frecciatine prima di essere fermato da Signorini.

Sonia Bruganelli prende le sue difese, affermando che gli americani hanno una mentalità totalmente diversa rispetto a noi, mentre Adriana Volpe prova a ironizzare su questa faccenda invitando Barù, e la famiglia della Bruganelli, di bere meno Coca-Cola e roba gassata.