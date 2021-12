GF Vip, Alex Belli a Soleil: "Se non avessi Delia avremmo costruito una delle storie d’amore più belle della casa"

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” si ritrova al centro dell’attenzione per via della storia d’amore, o presunta tale, tra Soleil Sorgè e Alex Belli. I dubbi da parte dei telespettatori sulla coppia non mancano, come quelli rilasciati da Amedeo Venza, sempre molto informato sulle notizie di gossip, in cui accusa i due gieffini più Delia Duran di aver organizzato questa messinscena un paio di settimane prima dell’inizio del reality insieme a un certo “Ciccio Pasticcio”.

Al momento non si conosce la verità dietro a questa retroscena, ma di certo l’alchimia tra Alex Belli e Soleil continua a crescere con il passare delle ore. In seguito al bacio scambiato durante la “Turandot” l’attore ammette di essersi innamorato di lei, e di avere avuto degli atteggiamenti “soft” in diretta per non addolorare Delia.

Il nuovo confronto tra Alex e Soleil

I due piccioncini stanno praticamente sempre insieme all’interno della casa, e le confessioni importanti non si fanno mai attendere. Come riportato dal sito del “GF Vip” nel tardo pomeriggio di ieri Alex e Soleil, dopo la confessione di alcuni giorni fa, sono riusciti a parlare nuovamente dei loro sentimenti.

“C’è una bellissima alchimia, una bellissima complicità che è una cosa unica” afferma con certezza l’attore che poi aggiunge: “Posso proteggere te e la mia vita e per farlo devo andare via da qui“. Soleil lo invita a restare e sfidare tutte le sue incertezze, ma proprio in questo momento arriva una dichiarazione importante da parte di Alex: “Se io non avessi avuto i miei mondi, i miei impegni e il mio amore fuori io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle della casa del Grande Fratello”.

Per Alex quindi, onde evitare di far sviluppare la loro amicizia in qualcosa di più serio, starebbe sinceramente pensando di abbandonare gli studi di Cinecittà, non facendo così soffrire Delia. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” continua per la sua linea, invitando l’ex protagonista di “CentoVetrine” nel trovare il modo di tornare alla splendida amicizia che hanno avuto fino la scorsa settimana.