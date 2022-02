GF Vip, Alessandro Basciano vuole abbandonare il reality: "Ho provato ad aprire due porte ma non mi fanno uscire"

Alessandro Basciano, in piena crisi, nella giornata di ieri ha svelato di voler abbandonare il “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo, tra gli ultimi entrati nella Casa più spiata d’Italia, sembra essere sempre meno motivato a continuare il proprio percorso negli studi di Cinecittà.

La causa potrebbe essere legata al litigio avvenuto tra lui e Sophie, ove l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” lo avrebbe accusato che lui vuole andare a letto con Delia Duran. Per questo motivo la Codegoni avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente da Alessandro poiché, considerandosi come una ragazza seria, non vuole una persona del genere al suo fianco.

Lo sfogo e la minaccia di Alessandro Basciano

Alessandro non ha preso benissimo le parole di Sophie e, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, durante uno sfogo con Soleil Sorgè, Jessica Selassié e Gianluca Costantino, minaccia di voler abbandonare immediatamente il reality: “Io me ne vado. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire”.

Durante un confronto con Sophie afferma di essere stato fermato direttamente dagli autori: “Ho aperto due porte e non mi fanno uscire. Io domani (oggi n.d.r) esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso. Mi dispiace, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò“.

Il confronto tra Alessandro e Sophie avviene anche nel letto, ove il ragazzo ribadisce la stessa idea senza indietreggiare di un centimetro sulla propria decisione. Ora bisognerà vedere se manterrà la sua promessa di abbandonare la casa già da oggi oppure si è trattato di un semplice sfogo momentaneo.