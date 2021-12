GF Vip, Alessandro Basciano su una concorrente: "Non si lava e le puzzano i piedi"

Non è da molto che il gieffino Alessandro Basciano ha varcato la soglia della porta rossa della villa di Cinecittà, in cui si svolge il Grande Fratello Vip. In poco tempo il ragazzo ha saputo come farsi notare, grazie al suo carattere espansivo e ai suoi modi di fare. In poco aveva già iniziato a provare qualcosa per ben due gieffine della casa, parliamo di Soleil Sorge e di Sophie Codegoni.

Per entrambi infatti Basciano aveva dichiarato di provare qualcosa in più di una semplice simpatia, tanto da dichiararsi qualche giorno fa a Soleil: “Tu sei una persona innamorate e poi se ti va di giocare giochi. Io non ho nessuno fuori, non gioco, però… Non gioco, ti giuro. Perché se mi piace una persona mi piace. Sei sveglia, sei furba… Ma secondo te tu non mi piaci? In generale sei una persona che sa parlare, se sveglia, sei forte, capito? Normale“.

Alessandro Basciano: il forte odore provenire dalla stanza da letto

Nonostante queste belle parole, pare però che il ragazzo abbia qualche preferenza in più verso Sophie, considerando anche il fatto che Soleil, dopo la dichiarazione di Alessandro, lo ha quasi respinto. Di recente però Basciano aveva fatto notare agli altri coinquilini che nella sua stanza proveniva un forte odore, tanto da impedirgli perfino di riposare.

Inizialmente il dito è stato puntato su Urtis, ma alla fine sembra che il ragazzo abbia additato proprio Soleil: “Non si lava e le puzzano i piedi”. Ovviamente per adesso sono solo congetture e supposizione, ma sono tanti sul web che hanno associato l’accusa di Basciano al rifiuto di Soleil.

I tanti utenti che seguono il reality hanno fatto sottolineato che l’accusa è nata proprio appena dopo il rifiuto di Soleil, una coincidenza che in molti hanno notato, reputando quindi l’accusa del ragazzo come una forma di ripicca. Non resta quindi che attendere l’evolversi dei fatti e osservare se davvero esiste qualcosa tra Alessandro e Sophie.