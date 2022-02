Gf Vip, Alessandro Basciano rivela cosa è successo sotto le coperte con Sophie

Una rapporto coronato da tutta una serie di alti e bassi, in cui hanno regnato tante incomprensioni, litigi, risentimenti e persino qualche parolaccia di troppo, rischiando più volte delle squalifiche per comportamenti fuori regolamento. Parliamo del rapporto creatosi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Tante le discussioni, memorabili sono state anche le parole di Alessandro nei confronti di Sophie: “Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera“.

Insomma tra i due il rapporto non si può dire che sia stato proprio un crescendo di emozioni positive, ma più un’altalena di sentimenti contrapposti, in cui si intervallavano periodi di calma piatta e benessere, a quelli in cui hanno prevalso liti furibonde. Oggi però per i due ragazzi sembra che stia regnando un periodo di benessere e feeling, mai come prima quanto meno.

La confessione di Alessando Basciano a Delia Duran

Qualche sera fa Alessandro e Sophie sono stati ripresi sotto le coperte, intenti ad atteggiamenti molto intimi. Ovviamente la curiosità degli utenti è quella di sapere cosa sia realmente successo tra i due ragazzi tra quelle lenzuola, tra quelle parole spesse detto sotto voce. A dare dissetare la sete di curiosità dei fan ci pensa Delia Duran, in realtà la prima ad essere curiosa.

La Duran ha infatti chiesto in giardino allo stesso Basciano cosa sia successo la sera precedente con Sophie, e lui non solo spiega ma conferma quello che tutti hanno pensato fino a quel momento. Ecco infatti cosa ha dichiarato Alessandro a Delia: “Tutto. Eh, non è che fai chissà che. Però i movimenti… Non è facile. Però è difficilissimo. Lo fai proprio per disperazione. Infatti non vediamo l’ora di uscire, capito? La pensiamo allo stesso modo. Quindi, cioè… Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi. Non gliene frega un c***o“. Per adesso la Codegoni non è ancora a conoscere che Alessandro ha spifferato alla modella cosa hanno fatto; chissà come la prenderà?