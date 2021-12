GF Vip, Alessandro Basciano dopo Soleil ci prova con Sophie: "Se lei si avvicina non la scaccio"

Soleil Sorgè sembra aver voltato pagina dopo l’addio di Alex Belli al “Grande Fratello Vip“. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, disperata per l’addio dell’ex protagonista di “CentoVetrine” e per come sono terminati i loro rapporti, si consola tra le braccia del nuovo entrato, Alessandro Basciano.

L’italoamericana, nonostante si dichiara già impegnata al di fuori degli studi di Cinecittà, ha dapprima provato una sorta di conoscenza con Alex e ora sposta la sua attenzione sulla new entry. Proprio durante le prime notti i due decidono di dormire insieme, ove non sono mancati gli abbracci ed i baci sul collo, come poi raccontato nei dettagli a Giacomo Urtis.

Alessandro Basciano ora si avvicina a Sophie Codegoni

Per il momento il rapporto con Soleil non sembra essere del tutto compromesso ma, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, durante una sauna sempre in compagnia di Giacomo, l’imprenditore afferma di vedere Sophie piuttosto attratta da lui.

“Se mi piace un po’ Sophie? Secondo me io piaccio a lei“ afferma con una certa sfacciataggine Alessandro che poi aggiunge: “Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere?”.

A causa di questi sospetti Alessandro invita a Giacomo di fare alcune indagini per scoprire la verità: “Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude. Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo stro**o, però se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio“.

La diretta di questa sera del “Grande Fratello Vip” può sicuramente regalare dei litigi tra Alessandro, Gianmaria Antinolfi e Sophie e non va neanche escluso che possa scaturire la gelosia da parte di Soleil, siccome l’influencer sembra abbastanza presa da lui.