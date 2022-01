Alessandro Basciano, trentenne protagonista del Grande Fratello Vip 6 diventato famoso soprattutto per la sua love story molto tormentata con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole, sia dentro che fuori dalla Casa di Cinecittà. L’imprenditore si è reso protagonista di una richiesta inaspettata e senza precedenti: ha chiesto infatti di poter parlare con un prete.

Il motivo di questa stramba richiesta riguarda ancora una volta la relazione con Sophie Codegoni. Da quando si sono messi insieme (ma anche prima) i due non fanno altro che litigare. Ogni pretesto è buono per arrabbiarsi e mandarsi a quel paese, soprattutto per quanto riguarda Basciano. L’ultima lite, per esempio, c’è stata al termine della scorsa diretta del GF Vip, quando Sophie è andata a parlare con Delia Duran.

GF Vip: dopo la lite con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano vuole parlare con un prete

Ma Delia poco prima aveva dato la sua nomination proprio ad Alessandro, che l’era legata al dito, e secondo lui per questo Sophie non doveva più rivolgere la parola alla modella venezuelana. Ne è seguita una lite feroce, con Sophie che ha fatto le valige a Basciano e l’ha sbattuto fuori dalla sua camera (e dal letto dove dormivano insieme), e Alessandro che le dava della sfig*ata giurando su suo figlio di non rivolgerle più la parola.

Proposito che – manco a dirlo – non ha mantenuto, visto che ieri lui e la Codegoni hanno fatto pace e Alessandro voleva tornare a dormire con lei. Ma aveva giurato su suo figlio che non l’avrebbe più fatto, quindi ha chiesto agli autori del GF Vip di poter parlare con un prete. Confessando il suo peccato, infatti, Basciano spera nel perdono divino che gli consentirà di tornare a dormire con la fidanzata senza mancare di rispetto al figlio.

Ovviamente questa richiesta ha sollevato numerose polemiche e acceso gli animi dei telespettatori, che si sono divisi in chi trova questa richiesta giustificata e seria, e chi invece accusa Basciano di giocare con la religione.