GF Vip, Alessandro Basciano attacca Alex Belli: "Pensa a tua moglie non a me"

Sui social Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha definito Alessandro Basciano, tra gli ultimi entrati nella casa più spiata d’Italia, come un suo “copia e incolla“.

Durante la diretta del 20 dicembre del “GF Vip” Alfonso Signorini coglie immediatamente l’occasione a volo e, dopo aver fatto confrontare l’ex protagonista di “CentoVetrine” con Soleil Sorgè, Wendy Kay e Aldo Montano, riesce a fare avere uno scambio di battute proprio insieme ad Alessandro Basciano.

Il duro attacco di Alessandro Basciano ad Alex Belli

Signorini mostra al concorrente il post pubblicato da Alex Belli nei suoi confronti, ove Alessandro, come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario”, reagisce semplicemente alzando gli occhi al cielo. Inizialmente afferma di non voler lasciare nessun giudizio nei suoi confronti, dal momento che non ha avuto ancora l’occasione di conoscerlo, ma nel giro di pochi minuti inizia a lanciare delle stoccate molto pesanti.

“Io più che pensare a me penserei alla moglie“ afferma con decisione il vippone che poi aggiunge: “Perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri”. Alex Belli, probabilmente colpito nell’orgoglio, passa al contrattacco: “Perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri”.

L’ex concorrente accusa il ragazzo di aver fatto dapprima delle carezze a Soleil e poi di essersene vantato nella casa, definendo questo atteggiamento come ingiusto nei confronti dell’italoamericana. Alessandro però esclude che si sia comportato in questa maniera: “Assolutamente no, sei un falso! E comunque il consiglio da te non lo voglio, parli a vuoto! Qui se c’è chi ha fatto i teatrini sei stato tu”.