GF Vip, Alessandro Basciano a rischio squalifica, la minaccia della regia: "Vuoi essere squalificato?"

C’è aria di crisi sentimentale nella casa del Grande Fratello Vip. A questo giro infatti i protagonisti non sono i componenti del triangolo amoroso composta dell’escluso Alex Belli, la neo entrata Delia Duran e Soleil Sorge; questa volta infatti si parla della crisi che stanno vivendo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Una liti nata venerdì sera, momento in cui Delia ha deciso di voler nominare Ale per alcune sue frasi che non le erano piaciute. A questo punto nasce la scintilla del dissenso, in quanto Sophie, anziché andare a consolare Basciano, va dalla Duran a parlare in post puntata. Ovviamente il gesto non è andato giù ad Alessandro; da qui infatti è esploso un litigio che si è protratto fino alla serata di sabato.

Alessandro Basciano a rischio squalifica: “Vuoi essere squalificato?”

Dure sono state le parole di Alessandro nei confronti di Sophie. La regia però ha lasciato correre questo comportamento un po’ alterato, diciamo sopra le righe, del ragazzo, pensando che forse anche l’alcool ha determinato un fattore importante per le sue espressioni nei confronti di Sophie.

Ecco infatti lo sfogo della Codegoni che appare molto delusa per la parole che sono volate: “Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto. Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfig*ta ma che cazz* vuoi? Vai fuori dai coglion*’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no… Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre così la sequenza. Mi apro e mi trattano di merd*, sempre così. Quando decido di mettere da parte le mie paure mi trattano malissimo“.

A questo punto Basciano vede Sophie parlare con Soleil e chiede alle ragazze di poter parlare con Sophie in privato, togliendosi il microfono. Ed è qui che scatta l’intervento repentino della regia: “Devi indossare il microfono. Vuoi essere squalificato?“. A questo punto la risposta di Alessandro spiazza persino le ragazze presenti, dato che dice sì alla domanda retorica posta dalla regia; quest’ultima quindi conclude con un categorico: “Perfetto” e chiude la comunicazione.

Sophie e Soleil, assistendo alla scena decidono di non parlare con Basciano se prima non avesse indossato il suo microfono in dotazione. Cosa accadrà ora per Alessandro? Verranno presi provvediementi per la sua inosservanza alle regole? Lo scopriremo presto.