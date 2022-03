GF Vip, Alessandro accusa Nathalie di razzismo. Signorini la difende: "Il filmato di questa frase non esiste"

Nelle scorse settimane si è discusso su una presunta frase, a sfondo razzista, di Nathalie Caldonazzo detta nella casa del “Grande Fratello Vip“. Al momento però, oltre alla dichiarazione di quasi tutti i concorrenti, non ci sono delle prove video che accertano con assoluta certezza queste accuse.

Durante la diretta del 28 febbraio si ritorna nuovamente a parlare di questa vicenda, ove Alfonso Signorini ha voluto chiarire una volta e per tutte la situazione di Nathaly scagionandola del tutto. Un gesto che comunque in realtà non serve, siccome viene eliminata al televoto con il 19% dei voti, contro il 51% di Miriana Trevisan e il 30% di Antonio Medugno.

Le accuse e il chiarimento di Alfonso Signorini

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, nel ritornare su questa vicenda ci pensa Alessandro Basciano che garantisce di aver ascoltato la sua frase: “Quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche”.

Alessandro continua a interrompere più volte Signorini, facendo così perdere la pazienza al conduttore: “Basciano se mi fai parlare, ti ringrazio. Se mi fai parlare sennò vieni tu qua al mio posto. A me non interessa difendere nessuno, sarebbe stata squalificata con un calcio nel sedere per come tu ce l’hai riferita” ricordando poi che il “filmato in questione non esiste”, perché nel caso la clip sarebbe immediatamente uscita sui social network come già successo in passato.

Probabilmente non esiste questo filmato, ma più volte Nathalie nella casa ha mostrato preoccupazione per quella frase detta. Infatti, durante uno sfogo con Antonio Medugno, ammette di essere molto preoccupata nel caso del ritrovamento di quella clip che l’avrebbe portata alla squalifica immediata.