GF Vip, Aldo Montano e la dedica a Manuel dopo l’addio: "Sarò al tuo fianco"

L’amicizia tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, è stata sicuramente tra le più importanti e chiacchierate del reality show.

Manuel e Aldo, oltre a condividere la passione del nuoto, nella casa hanno trovato tantissimi punti in comune su cui discutere. Per i fan del programma infatti, oltre alle condizioni fisiche di Bortuzzo in peggioramento, nelle cause del suo ritiro avrebbe inciso anche l’addio di Aldo Montano avvenuto nel mese di dicembre ove Bortuzzo nella casa non ha mai nascosto la sua delusione.

La dedica di Aldo Montano a Manuel Bortuzzo

A poche ore dall’abbandono, già annunciato nei giorni scorsi, di Manuel dalla casa più spiata d’Italia arriva immediatamente la dedica da parte del suo amico: “Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità. All’interno della casa del Gf hai trovato amore e amicizia e hai capito che puoi riuscire a fare tante cose che prima ti facevano paura”.

“Porta con te tutto ciò che di buono hai trovato in quest’esperienza e usa le cadute e ciò che di negativo c’è stato come lezione di vita” e, nella parte finale, Aldo non fa mancare il proprio sostegno a Manuel: “Varcando quella porta rossa hai aperto un nuovo capitolo della tua vita, tutto da scrivere! Io sarò al tuo fianco“.

L’amicizia quindi sembra dover continuare anche dopo la loro esperienza al “Grande Fratello Vip”, come facilmente deducibile dalla risposta di Manuel Bortuzzo sotto al post di Instagram: “Grazie per aver contribuito a rendermi quest’esperienza ancora più unica. Ora un nuovo capitolo da vivere insieme ha inizio, e con te sarà tutto più bello”.