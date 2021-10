GF Vip, Aldo Montano contro Sonia Bruganelli: "Basta salvare Soleil"

Sonia Bruganelli sembra avere un debole per Soleil Sorgè, poiché fino a oggi ha sempre deciso di salvarla rendendola così immune alle nomination. Bisogna comunque precisare che l’italoamericana è uno delle concorrenti, sempre sulla carta, più forti di questa sesta edizione del “GF Vip“, quindi che non vada al televoto può essere un punto a favore per gli altri.

Le scelte della moglie di Paolo Bonolis però non vengono prese benissimo da Aldo Montano, lo sportivo che da pochi giorni è ritornato nella casa del “Grande Fratello Vip” dopo un incontro avuto con il Presidente della Repubblica nelle scorse settimane al Palazzo del Quirinale insieme ai tanti atleti che hanno preso parte ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

Lo sfogo di Aldo Montano su Sonia Bruganelli

Come rivela il sito “Biccy“, Aldo Montano è convinto che nella scorsa puntata Soleil sarebbe andata sicuramente in nomination contro Davide Silvestri. Per questo motivo lancia una frecciatina nei confronti dell’opinionista, affermando che non può salvarla sempre e dovrebbe dare l’occasione all’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” di farla giocare e correre anche dei rischi se necessario.

“Soleil oggi sarebbe andata in nomination sicuro contro Davide” afferma con convinzione Aldo che poi aggiunge un altro suo pensiero: “Non la salvate sempre e dai, la salvi una volta, due, tre poi basta, falla giocare. Tanto se piace il pubblico la salva, giusto? Perché è giusto che il televoto decida chi resta e chi va. Forse per il programma è giusto così. Però io se gareggio con un mio avversario non è che arriva uno dagli spalti che salva uno dei due”.

Tra i sostenitori della teoria di Aldo Montano è presente Amedeo Goria, ove ritiene che siano giuste solamente le immunità che vengono date tra i concorrenti, poiché loro si vivono 24 ore su 24 e possono quindi dare una valutazione equa sui loro comportamenti tenuti negli studi di Cinecittà.