GF Vip, Aldo Montano chiude con Alex Belli dopo la lite: "Lo reputavo un amico"

La mattinata del 2 novembre all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, viene ricordata dal pubblico da casa a causa della dura lite tra Alex Belli e Aldo Montano.

I due hanno semplicemente continuato la discussione nata durante la giornata del 1 novembre, in cui Alex Belli all’interno del confessionale sparla male di Aldo Montano. Lo schermidore non prende benissimo questo sfogo dell’attore e non ci mette molto tempo a rinfacciarlo, ove tra l’altro viene sfiorata una rissa fisica.

La reazione di entrambi dopo la lite

Il chiarimento tra Aldo e Alex non è mai arrivato, ma come riportato dal sito “Coming Soon” i due gieffini si sono sfogati con gli altri concorrenti nella casa. Lo sportivo, durante la chiacchierata con Manila Nazzara, afferma che Belli non può risanare la loro vecchia amicizia.

“Vado d’amore e d’accordo con tutti, se c’è una mezza virgola mi rimane di traverso” afferma Aldo Montano che poi aggiunge: “Quando vengo toccato nella mia persona e messo in discussione ti mangio coi panni e tutto. Altrimenti non avevo alcun motivo per farlo. Lo reputavo un buon concorrente e un amico all’interno di questa situazione. L’ha detto anche Alfonso, la cricchetta obiettivamente c’è”.

L’attore ha invece reagito in maniera totalmente diversa e, durante uno sfogo con Manuel Bortuzzo e poi con Soleil Sorgè, dichiara di ammirare moltissimo Aldo Montano per i suoi trionfi sportivi affermando di essere il suo primo fan. Alex rivela che, prima della diretta, avrebbe avvisato Aldo di aver fatto alcuni confessionali un po’ edulcorati, ma a quanto pare lo schermidore avrebbe affermato che, nel caso, non sarebbe nato nessun problema.

A oggi l’unica cosa certa sembra essere l’impossibilità di trovare un punto d’incontro tra Aldo e Alex Belli, ma sicuramente nella diretta di venerdì Alfonso Signorini toccherà questo argomento per provare ad aggiustare la situazione che sembra però compromessa.